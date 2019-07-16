Помпео считает необходимым творческий подход США и КНДР к переговорам между двумя странами

Госсекретарь СМША Майк Помпео заявил, что Северной Корее и Соединенным Штатам надо более творчески подходить к решению вопросов, обсуждаемых на двухсторонних переговорах.
"Надеюсь, что Северная Корея придет за стол переговоров с новыми идеями, которые она не высказывала в первый раз. Мы надеемся, что тоже будем немного креативнее", - сказал дипломат в радиопередаче "The Sean Hannity Show".
Помпео добавил: "Миссия президента не изменилась: добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи таким образом, чтобы мы смогли это проверить. Именно эта задача ставится на переговорах".
Госсекретарь не сообщил, когда планируется возобновление переговоров между США и КНДР. Принципиальная договоренность о восстановлении прерванного на ханойском саммите США-КНДР переговорного процесса была достигнута во время встречи Трампа и Ким Чен Ына в июне на границе между двумя корейскими государствами.
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