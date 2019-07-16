Россия выступает против санкций Евросоюза в отношении Турции - газета

Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, но это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для добычи природного газа, сообщает во вторник газета "Известия".
"Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары. Как сказал "Известиям" замглавы российского МИДа Александр Грушко, односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН", - говорится в публикации.
По словам Грушко, которые приводит издание, подобные меры, как правило, "приводят к радикализации позиций" противостоящих сторон и "не достигают своих целей".
"Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Вместе с тем, как ранее заявили в ведомстве, Москва также обеспокоена обострением в Восточном Средиземноморье. Там подчеркнули, что "нарушение суверенитета Кипра не может способствовать созданию условий для прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы", отмечает газета.
При этом Москва настаивает на том, что решением кипрского вопроса должен вплотную заняться Совет безопасности ООН. В частности, как заявил изданию посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий, гарантами урегулирования могли бы стать постоянные члены Совбеза ООН, а именно Великобритания, Китай, РФ, США и Франция.
Что же касается двусторонних отношений с Кипром, то у России с его южной частью налажено хорошее взаимодействие, и Москва рассчитывает, что оно таким и останется, подытожил Осадчий.
При этом, по данным издания, в турецком парламенте уверены, что санкции Евросоюза в отношении Турции нанесут больше политический, нежели экономический ущерб.
"Гораздо больше вреда это окажет в политическом плане - Анкара может навсегда отказаться от ассоциации с Евросоюзом", - заявил газете депутат национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз.
Издание напоминает, что в исключительной экономической зоне Кипра и на континентальном шельфе были обнаружены большие запасы углеводородов. Руководство Турции оспаривает границы кипрской ИЭЗ и заявляет, что Анкара имеет право на природные ресурсы в регионе. Поэтому с начала мая Турция направила туда две буровые установки "Фатих" и "Явуз" и намерена проводить геологоразведочные работы вплоть до 3 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что 15 июля совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел одобрил санкции в отношении Турции из-за действий Анкары в исключительной экономической зоне Кипра. ЕС сократит финансовую поддержку Турции и приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках, говорится в заявлении совета.
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