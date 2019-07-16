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Происшествия 16.07.2019 09:50

Пожар уничтожил магазины и прилавки на центральном рынке в Сабирабадском районе Азербайджана - МЧС

Сильный пожар на центральном рынке Сабирабадского района (Центральный Азербайджан), начавшийся утром во вторник, уничтожил магазины и прилавки, общая площадь возгорания составила 1,3 тыс. квадратных метров территории, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожар начался примерно в 06:30 в одном из магазинов, расположенных на рынке. На борьбу с огнем были привлечены 11 единиц техники государственной противопожарной охраны.

"Огонь удалось потушить в 08:02 по местному времени. На территории рынка горели магазины, расположенные рядом друг с другом. Огонь уничтожил два магазина и прилавки",- отмечается в сообщении МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САБИРАБАД, РЫНОК, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]