Пожар уничтожил магазины и прилавки на центральном рынке в Сабирабадском районе Азербайджана - МЧС

Сильный пожар на центральном рынке Сабирабадского района (Центральный Азербайджан), начавшийся утром во вторник, уничтожил магазины и прилавки, общая площадь возгорания составила 1,3 тыс. квадратных метров территории, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, пожар начался примерно в 06:30 в одном из магазинов, расположенных на рынке. На борьбу с огнем были привлечены 11 единиц техники государственной противопожарной охраны.

"Огонь удалось потушить в 08:02 по местному времени. На территории рынка горели магазины, расположенные рядом друг с другом. Огонь уничтожил два магазина и прилавки",- отмечается в сообщении МЧС.