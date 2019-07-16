Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I полугодии сократилось на 26%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июне 2019 года составило $2 млрд 963 млн 392,86 тыс., что на 26% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-июнь 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $16 млрд 994 млн 658,72 тыс. (рост на 27,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $9 млрд 979 млн 25,79 тыс. (рост на 15,2%), импорт - $7 млрд 15 млн 632,93 тыс. (рост на 50,5%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (76,87%), нефтепродукты (2,62%), природный газ (10,5%), электроэнергию (052%), плодоовощную продукцию (3,19%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,119%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,16%), химическую продукцию (0,46%), пластмассы и изделия из них (1,04%), хлопок (0,76%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,3%), алюминий и изделия из него (0,47%), прочее (2,72%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 10,38%, табак и табачную продукцию – 0,73%, фармацевтическую продукцию – 1,92%, удобрения – 0,867%, пластмассы и изделия из них – 2,59%, дрова и древесную продукцию – 1,87%, одежда и аксессуары для одежды – 1,62%, черные металлы и изделия из них – 6,55%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 17,85%, транспортные средства и запчасти – 7,65%, мебель – 0,69%, прочее – 47,28%.

Во внешнеторговых операциях в первом полугодии 2019 года задействовано 6,491 тыс. государственных и частных предприятия, 14,686 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 177страной.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-июне проводил с Италией (28,12% от общего экспорта), Турцией (12,36%), Китаем (6,86%), Индией (6,28%), Германией (5,69%), Израилем (5,47%), Испанией (4,27%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил со Швейцарией (14,38%), Россией (14,31%), Турцией (9,66%), Китаем (8,45%), США (5,87%), Канадой (5,57%), Германией (4,73%), Ираном (4,14%).

Н.Аббасова