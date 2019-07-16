Азербайджан в январе-июне экспортировал нефти на $7,7 млрд, газа - на $1 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июне 2019 года составил 15 млн 833,151 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-июне 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 15 млн 833,151 тыс. тонн на сумму $7 млрд 671 млн 234,27 тыс.", - отметили в комитете.

В январе-июне 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 13 млн 564,784 тыс. на $6 млрд 945 млн 438,31 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 16,7%, в стоимостном выражении - на 10,4%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в первом полугодии 2019 года составил 5 млрд 664 млн 611,71 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 47 млн 680,8 тыс.

В январе-июне 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 3 млрд 101 млн 25,02 тыс. кубометров на $570 млн 337,12 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 82,7%, в денежном выражении - на 83,7%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова