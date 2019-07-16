Цены на нефть стабильны утром во вторник, Brent торгуется у $66,6 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель. На торгах в понедельник их цена уменьшилась на $0,24 (0,36%) и составляла на закрытие $66,48 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $59,59 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $0,63 (1,05%), до $59,58 за баррель.
Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма.
По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.
Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.
"Замедление роста китайской экономики повышает опасения по поводу глобального ВВП, что оказывает давление на цены", - говорит старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.
Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.
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