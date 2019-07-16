Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.07.2019 10:08

Цены на нефть стабильны утром во вторник, Brent торгуется у $66,6 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель. На торгах в понедельник их цена уменьшилась на $0,24 (0,36%) и составляла на закрытие $66,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $59,59 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $0,63 (1,05%), до $59,58 за баррель.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма.

По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Замедление роста китайской экономики повышает опасения по поводу глобального ВВП, что оказывает давление на цены", - говорит старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.

Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Нефть перешла к росту, Brent торгуется выше $67 за баррель Нефть завершает неделю ростом, Brent торгуется у $66,81 за баррель МЭА допускает в 2020г перепроизводство нефти, спрос вырастет на 1,4 млн б/с Нефть дорожает при поддержке ряда факторов, Brent у $67,27 за баррель ОПЕК прогнозирует рост поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020г на 2,44 млн б/с - до 66,87 млн б/с, в основном из-за США ОПЕК понизила оценку поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г на 95 тыс. б/с, оценка по РФ снижена на 140 тыс. б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]