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ТЭК 16.07.2019 10:11

"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (по графику до утра 30 июля) для проведения планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, отмечает проектная компания Nord Stream AG.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода "Северный поток". Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет.

График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток", напоминают газовики.

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (справедливо ожидать роста поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]