"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (по графику до утра 30 июля) для проведения планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, отмечает проектная компания Nord Stream AG.
Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода "Северный поток". Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет.
График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток", напоминают газовики.
В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.
В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (справедливо ожидать роста поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.
Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.
МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии
AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Духовный лидер Ирана пообещал не оставлять без ответа задержание танкера Grace1
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье
Более 40 боевых кораблей примут участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте - Шойгу
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана