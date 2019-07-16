Эрдоган: развертывание С-400 завершится к апрелю 2020 года

Турция намерена завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развернуты", - приводит его слова агентство "Анадолу".
Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган заявил о нацеленности Анкары на совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель - совместное производство систем ПВО с Россией", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера. При этом в сообщении не говорится, о каких именно системах идет речь.
Ранее сообщалось, что Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.
"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - подчеркнул Песков журналистам в Осаке.
Позже военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявил, что Россия не передаст Турции секретные технологии в рамках контракта по С-400.
Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
В Калининградской области РФ выявили южноамериканскую моль в партии томатов из Азербайджана
СК Qala Sigorta в I полугодии увеличила премии на 70,5%, выплаты – в 2,1 раза
Азеригаз отбирает подрядчика для газификации нежилого участка Qlobal Aqro в Кюрдамире
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии
AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана