Эрдоган: развертывание С-400 завершится к апрелю 2020 года

Турция намерена завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развернуты", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган заявил о нацеленности Анкары на совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.

"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель - совместное производство систем ПВО с Россией", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера. При этом в сообщении не говорится, о каких именно системах идет речь.

Ранее сообщалось, что Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - подчеркнул Песков журналистам в Осаке.

Позже военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявил, что Россия не передаст Турции секретные технологии в рамках контракта по С-400.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.