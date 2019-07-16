Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт в Россию на 8%, импорт из РФ вырос на 27% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июне 2019 года составил $1 млрд 381 млн 524,36 тыс., что на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,13% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за первое полугодие 2019 года.
В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $377 млн 454,86 тыс. (рост на 8,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,78% азербайджанского экспорта за январь-июнь 2019 года.
Импорт российской продукции в Азербайджан в I-ом полугодии составил $1 млрд 4 млн 69,5 тыс. (рост на 27,4%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14,31%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-июне 2019 года составило $626 млн 614,64 тыс.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Н.Аббасова
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