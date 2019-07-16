Таджикистан в I полугодии увеличил выработку электроэнергии на 6,5%, экспорт - на треть

Производство электроэнергии в Таджикистане в январе-июне 2019 года увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, ее экспорт - на 33,3%.
"По результатам первого полугодия с учетом 286 малых ГЭС было произведено 10 млрд 130,6 млн кВт.ч, что на 617,1 млн кВт.ч больше, чем за тот период прошлого года", - сообщил на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода.
По его словам, из общего объема на ГЭС "Сангтуда-1" пришлось 1 млрд 286,5 млн кВт.ч, на ГЭС "Сангтуда-2" - 443,9 млн кВт.ч, на "Памир-Энерджи" - 104,4 млн кВт.ч, на ГЭС "Рогун" - 211 млн кВт.ч.
Глава Минэнерго отметил, что за отчетный период заметно вырос и экспорт электроэнергии в соседние государства.
"Общий объем экспортированной за первое полугодие электроэнергии достиг 1 млрд 257,4 млн кВт.ч, что по сравнению с тем же периодом прошлого года на 314,2 млн кВт.ч больше", - уточнил он.
Экспорт электроэнергии позволил пополнить счета национального энергетического холдинга "Барки Точик" за шесть месяцев текущего года на 230 млн сомони (около $25 млн - ИФ), добавил Усмонзода.
Таджикистан поставляет электроэнергию в Афганистан, Киргизию и Узбекистан.
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