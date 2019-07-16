В Турцию прибыл десятый самолет с компонентами С-400

Десятый по счету грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400 во вторник прибыл на турецкую авиабазу Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

"Поставки в Турцию систем С-400 продолжаются. На авиабазу Мюртед прибыл десятый самолет", - говорится в сообщении.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар в пятницу заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.