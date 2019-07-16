В Турцию прибыл десятый самолет с компонентами С-400

Десятый по счету грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400 во вторник прибыл на турецкую авиабазу Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.
"Поставки в Турцию систем С-400 продолжаются. На авиабазу Мюртед прибыл десятый самолет", - говорится в сообщении.
Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар в пятницу заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии
AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Духовный лидер Ирана пообещал не оставлять без ответа задержание танкера Grace1
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье
Более 40 боевых кораблей примут участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте - Шойгу
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана