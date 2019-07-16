Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в I полугодии увеличился в 2 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июне 2019 года составил 18,74 тыс. единиц, что на 95,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 16,965 тыс. (рост в 2 раза).
В январе-июне 2019 года в Азербайджан также импортировано 1,593 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 62,9%), 81 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост на 24,6%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 101 единица моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 68,3%).
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.
Н.Аббасова
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