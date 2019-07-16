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Дальнее зарубежье 16.07.2019 12:04

Палата представителей США рассмотрит резолюцию, осуждающую Трампа за "расистские" высказывания

Демократы Палаты представителей США планируют проголосовать за резолюцию, осуждающую комментарии президента Дональда Трампа в твиттере, которые они считают расистскими, сообщает The Hill.

Резолюция "решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам".

В документе говорится, что Палата представителей считает, что "иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, и что те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в Соединенных Штатах в течение многих поколений".

Отмечается, что голосование по резолюции, автором которой является уроженец Польши Том Малиновски, может состояться уже во вторник. Однако пока дата официально не объявлена.

"Завтра палата рассмотрит мою резолюцию, осуждающую расистские высказывания президента. Членам (Палаты представителей - ИФ) придется выбрать: принимаем ли мы видение президента Рейгана, что иммигранты и беженцы сделали Америку сильнее или послание президента Трампа о страхе?"- написал Малиновски в своем твиттере.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

"Если вы ненавидите нашу страну, если вы тут несчастливы, вы можете уехать", - заявил Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник.

Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]