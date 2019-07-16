МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»

МИД Азербайджана исключил вице-президента Национального Олимпийского комитета (НОК) Польши Томаша Поребу из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Пореба обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Пореба в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

Пореба в декабре 2010 года будучи докладчиком Европарламента по Армении совершил визит в оккупированный Арменией Нагорный Карабах без разрешения официального Баку.

Ф.Исазаде