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Карабахский конфликт 16.07.2019 11:25

МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»

МИД Азербайджана исключил вице-президента Национального Олимпийского комитета (НОК) Польши Томаша Поребу из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Пореба обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Пореба в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

Пореба в декабре 2010 года будучи докладчиком Европарламента по Армении совершил визит в оккупированный Арменией Нагорный Карабах без разрешения официального Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОЛЬША, КАРАБАХ, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]