МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»

МИД Азербайджана исключил вице-президента Национального Олимпийского комитета (НОК) Польши Томаша Поребу из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.
«Пореба обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Пореба в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.
Пореба в декабре 2010 года будучи докладчиком Европарламента по Армении совершил визит в оккупированный Арменией Нагорный Карабах без разрешения официального Баку.
Ф.Исазаде
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