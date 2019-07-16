Армения заинтересована в развитии отношений с США, но не поддержит антииранские санкции - спикер армянского парламента

Армения не может присоединиться к санкциям против Ирана, хотя заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами, заявил во вторник спикер армянского парламента Арарат Мирзоян.

"Мы бы желали, чтобы США не оказывали давления на Армению с целью вовлечения в повестку антииранских санкций. Армения не может заплатить такую цену", - сказал Мирзоян, выступая в Атлантическом совете в США.

По его словам, напряженность в отношениях США и Ирана негативно влияет на экономику Армении, сообщает радиостанция "Голос Америки".

Мирзоян добавил, что Армения заинтересована в развитии отношений с США.

"Наши отношения из поля дипломатических деклараций должны быть переведены в поле четких партнерских отношений. Необходимо построить повестку, направленную на реализацию конкретных целей", - сказал спикер Национального собрания Армении.