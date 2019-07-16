Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.07.2019 11:32

Баку готов расширить связи с Кабулом в сферах строительства, транспорта, транзитных перевозок – замминистра экономики Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном по итогам 2018 года увеличился на 37%, в январе-мае 2019 года – на 15%, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«"В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 37%, достигнув $71,5 млн. В январе-мае 2019 года товарооборот вырос на 15%, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", - сказал Мамедов на первом заседании совместной рабочей группы между Азербайджаном и Афганистаном по экономическому сотрудничеству во вторник в Баку.

Мамедов отметил, что между Азербайджаном и Афганистаном существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества, в частности в строительном секторе, сфере транспорта, промышленности, а также транзитных грузоперевозок.

«В частности я бы хотел ответить транспортный коридор Лапис-Лазули, по которому Афганистан уже отправил первые грузы мрамора», - сказал Мамедов.

В Азербайджане, по словам замминистра, действуют 11 компаний с афганским капиталом. В целом, афганские инвестиции в экономику Азербайджана составили $1,5 млн

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Азербайджан готов к расширению экономического сотрудничества с Афганистаном – глава Минэкономики Патрушев пригласил советника президента Афганистана на международный форум по безопасности в 2019 году Баку и Кабул подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности Таджикистан может готовить для Афганистана энергетиков, врачей, архитекторов, и ученых - Рахмон Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане – президент Алиев Баку и Кабул создадут совместную рабочую группу по экономическому сотрудничеству – президент Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]