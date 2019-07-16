Баку готов расширить связи с Кабулом в сферах строительства, транспорта, транзитных перевозок – замминистра экономики Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном по итогам 2018 года увеличился на 37%, в январе-мае 2019 года – на 15%, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«"В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 37%, достигнув $71,5 млн. В январе-мае 2019 года товарооборот вырос на 15%, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", - сказал Мамедов на первом заседании совместной рабочей группы между Азербайджаном и Афганистаном по экономическому сотрудничеству во вторник в Баку.

Мамедов отметил, что между Азербайджаном и Афганистаном существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества, в частности в строительном секторе, сфере транспорта, промышленности, а также транзитных грузоперевозок.

«В частности я бы хотел ответить транспортный коридор Лапис-Лазули, по которому Афганистан уже отправил первые грузы мрамора», - сказал Мамедов.

В Азербайджане, по словам замминистра, действуют 11 компаний с афганским капиталом. В целом, афганские инвестиции в экономику Азербайджана составили $1,5 млн

А.Мамедов