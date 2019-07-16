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СНГ 16.07.2019 12:17

Задержана группа фальшивомонетчиков, наладивших в Татарстане подделку евро на экспорт

Сотрудники МВД по Татарстану пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальшивых евро в городе Зеленодольске и задержали всех членов преступной группы, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

По данным оперативников, в 2018 году ранее неоднократно судимый за фальшивомонетничество житель Зеленодольска, его товарищ и трое жителей Набережных Челнов приобрели оборудование и материалы для изготовления поддельных купюр, арендовали помещение в Зеленодольске и создали там подпольный цех.

"К маю 2019 года был налажен полный цикл серийного производства поддельных денежных знаков. Подозреваемые планировали изготовление крупной партии поддельных купюр, которые собирались сбыть через одного из членов группы вне территории РФ", - говорится в сообщении.

В ходе обысков оперативники изъяли поддельную купюру достоинством 200 евро и 86 заготовок, на которых изображение было нанесено частично.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Организатор и еще два участника группы заключены под стражу. Остальные двое подозреваемых стали сотрудничать со следствием, дали признательные показания и помещены под домашний арест.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]