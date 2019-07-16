В Минске рассчитывают, что президенты Белоруссии и РФ смогут выработать единое понимание интеграции

Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 17-18 июля позволят сблизить позиции сторон в процессе интеграции в рамках Союзного государства, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - сказал во вторник Макей, которого цитирует агентство БелТА.

"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (рабочая белорусско-российская группа по интеграции - ИФ) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - отметил министр.

Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу и посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Санкт-Петербурге 18 июля главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что, по оценке премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, в рамках созданной в декабре прошлого года рабочей группы по интеграции эксперты смогли согласовать более 90% вопросов по дорожной карте реализации норм Союзного договора от 1999 года.