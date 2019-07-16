В Минске рассчитывают, что президенты Белоруссии и РФ смогут выработать единое понимание интеграции

Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 17-18 июля позволят сблизить позиции сторон в процессе интеграции в рамках Союзного государства, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - сказал во вторник Макей, которого цитирует агентство БелТА.
"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (рабочая белорусско-российская группа по интеграции - ИФ) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - отметил министр.
Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу и посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Санкт-Петербурге 18 июля главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что, по оценке премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, в рамках созданной в декабре прошлого года рабочей группы по интеграции эксперты смогли согласовать более 90% вопросов по дорожной карте реализации норм Союзного договора от 1999 года.
МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
В Калининградской области РФ выявили южноамериканскую моль в партии томатов из Азербайджана
СК Qala Sigorta в I полугодии увеличила премии на 70,5%, выплаты – в 2,1 раза
Азеригаз отбирает подрядчика для газификации нежилого участка Qlobal Aqro в Кюрдамире
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии
AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана