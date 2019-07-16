Племяннику миллиардера Карапетяна в Армении предъявлено обвинение в вымогательстве

Племянник президента российской группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна Нарек Карапетян обвиняется в Армении в вымогательстве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, Карапетян и еще один житель Еревана обвиняются в избиении предпринимателя и вымогательстве $10 млн.

Ранее предприниматель Ваге Паразян заявил местным СМИ, что в начале июля его избили и потребовали крупную сумму денег.

По сообщению Следственного комитета Армении, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК республики - вымогательство в особо крупных размерах и нанесение побоев или совершение иных насильственных действий.

В отношении Нарека Карапетяна и еще одного гражданина Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ваге Паразян также сообщил армянским СМИ, что его отец Ашот Паразян в Москве работал вместе с Самвелом Карапетяном, был задействован в строительном бизнесе, однако отношения между семьями ухудшились из-за конфликта бизнес-интересов. После смены власти в Армении семья Паразянов переехала в республику.