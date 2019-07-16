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СНГ 16.07.2019 13:02

Премьер Молдавии сообщила, что может посетить Россию, но сроки пока неизвестны

Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила в интервью радио Europa libera ("Свободная Европа"), что приняла приглашение посетить Россию, но сроки визита пока не оговаривались.

"Приглашение мы получили, мы его приняли, но какие-то конкретные сроки пока не рассматривались. Когда будет принято решение - сообщим. Очень плотный график и здесь, дома", - сказала Санду в интервью, которое вышло в эфир во вторник.

Она согласилась с тем, что и "отношения с Россией не менее важные и не менее сложные".

"Ожидания на этот счет большие, и, думаю, в ближайшие два месяца я буду работать здесь, в Молдове. Попрошу моих коллег-министров при необходимости совершать поездки и визиты", - отметила премьер Молдавии.

Во вторник Санду отправилась с официальным визитом в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. После вступления в должность месяц назад она уже побывала с визитами в Бухаресте, Брюсселе и Киеве.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип в марте 2017 года издал распоряжение, запрещающее руководителям и сотрудникам органов исполнительной власти ездить в Россию. По этой причине на протяжении двух лет никаких контактов между Россией и Молдавией на уровне правительств не было, а отношения с Москвой поддерживал только президент Молдавии Игорь Додон.

После смены власти отношения начали восстанавливаться, в Кишиневе побывал вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак. Также состоялась встреча руководителей межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и вице-премьера Молдавии по реинтеграции Василия Шова. Они договорились, что в ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии. Президент Додон выразил надежду, что в скором времени состоится и встреча Санду с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]