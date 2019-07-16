Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.07.2019 11:44

Афганистан предлагает инвесторам из Азербайджана создавать СП в различных сферах

Афганистан рассчитывает на инвестиции из Азербайджана и на создание совместных предприятий.

«Афганистан создаёт хорошие условия для зарубежных инвесторов, и мы приглашаем азербайджанских предпринимателей инвестировать в Афганистан», сказал министр финансов Мохаммад Хумаюн Каюми во вторник в Баку на первом заседании совместной рабочей группы между Азербайджаном и Афганистаном.

По его словам афганская сторона заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в различных сферах и расширении сотрудничества между частными секторами двух стран.

«Кроме того, необходимо расширять товарооборот между нашими странами, уровень которого ниже потенциала», - добавил Каюми.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Афганистан заинтересован в казахстанских инвестициях - президент Гани Афганистан ждет инвестиций из Азербайджана Азербайджан готов инвестировать в Афганистан – президент Алиев Азербайджан и Афганистан заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере ИКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]