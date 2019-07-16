Афганистан предлагает инвесторам из Азербайджана создавать СП в различных сферах

Афганистан рассчитывает на инвестиции из Азербайджана и на создание совместных предприятий.

«Афганистан создаёт хорошие условия для зарубежных инвесторов, и мы приглашаем азербайджанских предпринимателей инвестировать в Афганистан», сказал министр финансов Мохаммад Хумаюн Каюми во вторник в Баку на первом заседании совместной рабочей группы между Азербайджаном и Афганистаном.

По его словам афганская сторона заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в различных сферах и расширении сотрудничества между частными секторами двух стран.

«Кроме того, необходимо расширять товарооборот между нашими странами, уровень которого ниже потенциала», - добавил Каюми.

А.Мамедов