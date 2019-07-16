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Это интересно 16.07.2019 11:52

AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба

Алмаз редко встречающегося глубокого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,6 карата добыт на месторождении им. Гриба, недропользователем которого является единственный независимый производитель алмазов в России AGD Diamonds.

Как сообщает пресс-служба Минприроды Архангельской области, уникальная находка была сделана 13 июля.

Кроме того, по информации пресс-службы, 8 июля на месторождении им. Гриба был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой более 81 карата. Он находится на третьем месте после майских "находок" алмазодобытчиков, когда были добыты эксклюзивные кристаллы массой более 222 карат (крупнейший алмаз в истории алмазодобычи на территории Европы) и 127 карат также ювелирного качества.

Основная масса алмазов трубки им. Гриба представляет из себя камни категории меле (до грейнеров) и smalls. В каратах на них приходится около 85% добычи, по стоимости - около 65%. Около 65% продукции трубки им. Гриба - бесцветные алмазы категорий D-J, менее 1% - коричневые камни.

AGD - алмазный актив, в разработку которого "ЛУКОЙЛ" инвестировал более $1 млрд, - в 2017 году был продан ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку в основном финансировал ВТБ, предоставивший $1 млрд, получив в залог 100% ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также все участвовавшие в сделке компании и права на их доходы. Кредитором AGD является и Lakover Trading, предоставившая AGD $390 млн на погашение долга перед "ЛУКОЙЛом" и выступившая также гарантом перед ВТБ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЛМАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]