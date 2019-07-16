Пять партий могут пройти в украинскую Раду - опрос

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" преодолевают проходной пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду, высокие шансы на попадание в парламент есть также у партий "Батькивщина" и "Сила и Честь", свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-13 июля.

Как сообщается на сайте института, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине июля, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 36,5% из общего числа опрошенных и 52,3% из тех, кто намерен участвовать и определился с выбором.

"Оппозиционную платформу - За жизнь" поддержали бы 7,2% от общего числа респондентов и 10,3% определившихся с выбором, а "Европейскую солидарность" 5,5% (7,9% определившихся с выбором).

Партию "Батькивщина" намерены поддержать 4% респондентов (5,8% определившихся с выбором), а партию "Сила и честь" - 3,6% (5,1% определившихся с выбором).

Кроме того, 2,8% респондентов и 4% определившихся с выбором опрошенных намерены проголосовать за партию "Голос". За партию "Оппозиционный блок" намерены проголосовать 2,1% опрошенных (3% из числа определившихся с выбором), за партию "Гражданская позиция - 1,7% (2,5%), за радикальную партию Олега Ляшко - 1,7% (2,4%), за Партию Шария и партию "Свобода" - по 1% (1,5%), за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 0,9% (1,3%).

За все остальные вместе взятые партии намерены проголосовать в общей сложности 1,7% респондентов или 2,4% определившихся с выбором.

21,8% опрошенных еще не определились, за кого голосовать, 0,6% намерены испортить избирательный бюллетень, 2,4% отказались отвечать на вопрос, а 5,3% опрошенных заявили, что не намерены участвовать в выборах.

Опрос проводился методом личного интервью 2 тыс 4 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 125 населенных пунктах Украины, по репрезентативной трехступенчатой стохастической выборке по квотному отбору на последней ступени. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.