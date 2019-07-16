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СНГ 16.07.2019 13:25

Генпрокурор Таджикистана подтвердил отравление 14 заключенных, умерших на этапе

Отравление стало причиной гибели 14 заключенных, скончавшихся в начале июля при этапировании из мест заключения на севере страны в Душанбе, заявил во вторник генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон на пресс-конференции в таджикской столице.

"Экспертиза подтвердила смерть заключенных от отравления, но, пока не определено, какой яд или другое вещество стали причиной отравления", - сказал глава надзорного ведомства Таджикистана.

По его словам, при осмотре на телах погибших следов побоев не обнаружено, расследование продолжается.

"Причины произошедшего будут обнародованы после полного завершения расследования", - сказал генпрокурор республики.

Ранее пресс-центр Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана сообщил, что 7 июля из Худжанда и Истаравшана на трех специализированных автомашинах в города Душанбе, Нурек и Яванский район были этапированы 128 заключенных. Сообщалось, что в селении Майхура Варзобского района один из заключённых раздал три буханки хлеба 16 заключённым. Через полчаса у них началась тошнота, головокружение и рвота. В результате 14 из 16 заключенных скончались.

По факту отравления заключенных, как предполагалось, некачественным хлебом, генеральной прокуратурой Таджикистана было возбуждено уголовное дело и создана специальная следственная группа.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, СМЕРТЬ, ГЕНПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]