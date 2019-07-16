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Происшествия 16.07.2019 12:16

Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии

Сотрудник компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайжана, ГНКАР) скончался в результате несчастного случая на одной из морских платформ на мелководной части месторождения Гюнешли на Каспии, говорится в сообщении компании.

«Оператор производственного участка Научно-исследовательских работ Сеймур Велиханов, 1980 года рождения, был обнаружен мертвым на полу ванной комнаты на платформе №14», - отмечается в сообщении.

По предварительному заключению, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Распоряжением генерального директора производственного объединения «Азнефть» создана соответствующая комиссия для расследования причины случившегося.

«В связи с произошедшим будет предоставлена дополнительная информация», - отмечает компания.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СОТРУДНИК, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]