Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии

Сотрудник компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайжана, ГНКАР) скончался в результате несчастного случая на одной из морских платформ на мелководной части месторождения Гюнешли на Каспии, говорится в сообщении компании.

«Оператор производственного участка Научно-исследовательских работ Сеймур Велиханов, 1980 года рождения, был обнаружен мертвым на полу ванной комнаты на платформе №14», - отмечается в сообщении.

По предварительному заключению, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Распоряжением генерального директора производственного объединения «Азнефть» создана соответствующая комиссия для расследования причины случившегося.

«В связи с произошедшим будет предоставлена дополнительная информация», - отмечает компания.

Н.Аббасова