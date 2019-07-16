Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии

Сотрудник компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайжана, ГНКАР) скончался в результате несчастного случая на одной из морских платформ на мелководной части месторождения Гюнешли на Каспии, говорится в сообщении компании.
«Оператор производственного участка Научно-исследовательских работ Сеймур Велиханов, 1980 года рождения, был обнаружен мертвым на полу ванной комнаты на платформе №14», - отмечается в сообщении.
По предварительному заключению, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.
Распоряжением генерального директора производственного объединения «Азнефть» создана соответствующая комиссия для расследования причины случившегося.
«В связи с произошедшим будет предоставлена дополнительная информация», - отмечает компания.
Н.Аббасова
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