Кандидат на пост главы Еврокомиссии подтвердила готовность продлить переговоры по Brexit

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник повторила позицию по Brexit, отметив, что в случае необходимости она намерена поддержать перенос сроков реализации Brexit с 31 октября.
"Я готова к дальнейшему переносу даты выхода (Великобритании из ЕС - ИФ), если из-за веской причины потребуется больше времени", - сказала она, выступая в Европарламенте.
Ее заявления немедленно вызвали неприкрытую негативную реакцию со стороны членов Европарламента, поддерживающих Brexit.
Накануне британская газета The Independent сообщала, что в письме к социалистам и либералам в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен также говорила о возможности продлить переговоры с Лондоном по Brexit.
При этом она исключила возможность пересмотра соглашения о выходе Великобритании из ЕС, назвав его "лучшим и единственно возможным соглашением".
В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.
Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.
Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
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