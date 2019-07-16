Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2019 14:02

В КНДР заявляют об отсутствии причин сдерживать свои обещания, раз США планируют учения с Южной Кореей

В Пхеньяне раскритиковали Вашингтон за планы проведения совместных учений с Южной Кореей, отметив, что этот шаг отразится на перспективах переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как говорится в сообщении МИД КНДР, распространенном во вторник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, проведение учений 19-2 Dong Maeng ("Альянс 19-2"), запланированных на август, идет вразрез с духом декларации, подписанной лидерами КНДР и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018 году.

"У Пхеньяна нет причин придерживаться обещаний, которые он дал Вашингтону, поскольку Вашингтон не следует своим собственным обещаниям", - цитирует ЦТАК сообщение внешнеполитического ведомства КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, КРИТИКА


Похожие новости


Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия Японский премьер Абэ поддерживает переговоры между Трампом Кимом и надеется на позитивные изменения Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Ю.Кореи, но санкции решил пока не отменять В США участники президентской гонки от демократов не в восторге от встречи Трампа с Ким Чен Ыном Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять Ким Чен Ын надеется с помощью Трампа добиться дальнейших, неожиданных, хороших новостей - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]