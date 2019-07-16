В КНДР заявляют об отсутствии причин сдерживать свои обещания, раз США планируют учения с Южной Кореей

В Пхеньяне раскритиковали Вашингтон за планы проведения совместных учений с Южной Кореей, отметив, что этот шаг отразится на перспективах переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.
Как говорится в сообщении МИД КНДР, распространенном во вторник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, проведение учений 19-2 Dong Maeng ("Альянс 19-2"), запланированных на август, идет вразрез с духом декларации, подписанной лидерами КНДР и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018 году.
"У Пхеньяна нет причин придерживаться обещаний, которые он дал Вашингтону, поскольку Вашингтон не следует своим собственным обещаниям", - цитирует ЦТАК сообщение внешнеполитического ведомства КНДР.
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