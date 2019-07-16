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Регион 16.07.2019 12:45

Турция остается главным импортером немецкого оружия - газета

Германия в первом квартале 2019 года экспортировала в Турцию вооружение на 184 миллиона евро, Анкара таким образом, стала главным покупателем немецкого вооружения, сообщает газета "Зюддойче цайтунг".

"Турция за первые четыре месяца 2019 года получила немецкое оружие на 184 миллиона евро", - приводит издание ответ министерства экономики на запрос заместителя председателя партии "Левые" в Бундестаге Севим Дагделен.

"В списке важнейших стран-импортеров оружия этот партнер Германии по НАТО (Турция - ИФ) занимает первое место с большим отрывом, как и годом ранее", - отмечает газета.

По данным издания, предположительно, речь идет о поставках материалов для строительства в Турции шести подводных лодок типа 214, при значительном участии немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

"То, что федеральное правительство продолжает поставки оружия для военно-морских сил (президента Турции Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана, несмотря на агрессивную политику Турции в Восточном Средиземноморье по отношению к члену ЕС Кипру, является в высшей мере безответственным", - цитирует газета слова Дагделен.

Политик считает, что ФРГ должна прекратить экспорт вооружений в Турцию, как на уровне одобрения поставок правительством, так и сами поставки, отмечается в статье.

По ее мнению, в случае использования закупленного Турцией у ФРГ оружия против Кипра Берлин также будет виновен в произошедшем, отмечает "Зюддойче цайтунг".

Накануне Совет Европы принял ряд ограничительных мер в связи с проводимым Турцией бурением на углеводороды в исключительной экономической зоне Кипра.

Однако в МИД Турции заявили, что, несмотря на веденные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ОРУЖИЕ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]