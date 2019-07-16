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СНГ 16.07.2019 14:13

Более 40 боевых кораблей примут участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте - Шойгу

Главный военно-морской парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна более 4 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-Морского Флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырёх тыс. военнослужащих и юнармейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сказал Шойгу.

Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, ПАРАД, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]