Более 40 боевых кораблей примут участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте - Шойгу

Главный военно-морской парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна более 4 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-Морского Флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырёх тыс. военнослужащих и юнармейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.
"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.
Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сказал Шойгу.
Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.
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