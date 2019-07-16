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СНГ 16.07.2019 14:27

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье

Белоруссия готова создавать совместные предприятия и участвовать в крупных проектах на территории Приморского края России, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.

"Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами - тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния. Расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси, (. . .) мы откликнемся на любую просьбу", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По мнению главы государства, для руководителя региона важной задачей является реализация на своей территории какого-то крупного, знакового проекта, который мог бы служить примером и ярко свидетельствовать об эффективности работы губернатора. "Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть", - заверил Лукашенко.

Он отметил готовность Белоруссии поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. "Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИМОРЬЕ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]