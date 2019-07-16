Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в крупных проектах в Приморье

Белоруссия готова создавать совместные предприятия и участвовать в крупных проектах на территории Приморского края России, заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.
"Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами - тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния. Расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси, (. . .) мы откликнемся на любую просьбу", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По мнению главы государства, для руководителя региона важной задачей является реализация на своей территории какого-то крупного, знакового проекта, который мог бы служить примером и ярко свидетельствовать об эффективности работы губернатора. "Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть", - заверил Лукашенко.
Он отметил готовность Белоруссии поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. "Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса", - сказал президент.
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