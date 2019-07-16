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Регион 16.07.2019 13:06

Приобретение Анкарой С-400 не представляет угрозы для НАТО - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС), приобретаемые Анкарой, не несут в себе угрозы для НАТО.

С-400 будут находиться под полным контролем турецких военных, приводит высказывания Чавушоглу агентство Bloomberg.

Ранее в Турцию прибыли 11 российских грузовых самолетов с элементами С-400.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар в минувшую пятницу заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Накануне президент Турцип Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара намерена завершить развертывание поставляемых Россией систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС), приобретаемые Турцией, не несут в себе угрозы для НАТО, передает агентство Bloomberg.

При этом министр повторил, что С-400 будут находиться под полным контролем турецких военных.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, МИД, С/400, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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