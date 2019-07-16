Суд Ирана подтвердил арест ученой франко-иранского происхождения

Суд Ирана подтвердил арест франко-иранской ученой Фарибы Адельхи, сообщает во вторник иранское агентство ILNA.
"Она относится к числу подозреваемых, которые были арестованы недавно... сейчас не время предоставлять больше информации по этому делу", - заявил журналистам прокурор Тегерана Голамхосейн Эсмаили.
Президент Франции накануне потребовал объяснений от Ирана после ареста француженки иранского происхождения Фарибы Адельхи.
По его словам, инцидент осложняет процесс снижения напряженности в регионе.
Об аресте француженки иранского происхождения академик Фарибы Адельхи стало известно накануне из сообщений французских СМИ со ссылкой на МИД Франции. Сообщалось также, что она была лишена доступа к консульским услугам.
"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере пролить свет на ситуацию с Фарибой Адельхой и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством ", - цитируют СМИ выдержки из заявления министерства.
По данным прессы, ее арестовали по подозрению в шпионаже.
Фариба Адельха - антрополог, сотрудник элитного парижского Института изучения политики.
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