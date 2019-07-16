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Регион 16.07.2019 14:46

Суд Ирана подтвердил арест ученой франко-иранского происхождения

Суд Ирана подтвердил арест франко-иранской ученой Фарибы Адельхи, сообщает во вторник иранское агентство ILNA.

"Она относится к числу подозреваемых, которые были арестованы недавно... сейчас не время предоставлять больше информации по этому делу", - заявил журналистам прокурор Тегерана Голамхосейн Эсмаили.

Президент Франции накануне потребовал объяснений от Ирана после ареста француженки иранского происхождения Фарибы Адельхи.

По его словам, инцидент осложняет процесс снижения напряженности в регионе.

Об аресте француженки иранского происхождения академик Фарибы Адельхи стало известно накануне из сообщений французских СМИ со ссылкой на МИД Франции. Сообщалось также, что она была лишена доступа к консульским услугам.

"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере пролить свет на ситуацию с Фарибой Адельхой и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством ", - цитируют СМИ выдержки из заявления министерства.

По данным прессы, ее арестовали по подозрению в шпионаже.

Фариба Адельха - антрополог, сотрудник элитного парижского Института изучения политики.

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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, УЧЕНАЯ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]