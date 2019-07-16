Renault сократила продажи в первом полугодии, но сохранила долю рынка

Продажи группы Renault в первой половине 2019 года уменьшились на 6,7% в годовом выражении, до 1,94 млн автомобилей, говорится в пресс-релизе компании.

Между тем мировой авторынок за этот период просел на 7,1%, так что Renault удалось сохранить свою долю рынка на уровне 4,4%.

Продажи автомобилей бренда Renault (легковые и легкогрузовые автомобили) по итогам полугодия снизились на 11,5%, до 1,23 млн единиц, Dacia - выросли на 4,5%, до 395,1 тыс. машин, Lada - повысились на 8,7%, до 199,16 тыс. Продажи спортивного бренда Alpine взлетели в 4,5 раза, до 2,85 тыс. машин.

Реализация автомобилей марки Renault Samsung Motors упала на 13,3%, до 33,5 тыс. автомобилей. Jinbei и Huasong продали в общей сложности 78,4 тыс. автомобилей в минувшем полугодии, что на 8,1% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Реализация электромобилей Renault подскочила на 42,9% в январе-июне, до более 30,6 тыс. машин.

Реализация автомобилей группы в Европе в прошлом полугодии не изменилась, тогда как европейский рынок в целом сократился на 2,5%. Бренд Dacia зафиксировал новый рекорд в регионе - 311 тыс. проданных автомобилей.

Продажи на российском рынке, являющемся для Renault вторым по этому показателю после французского, уменьшились на 0,9%, до 238,6 тыс. Однако российский авторынок снизился еще сильнее, и доля Renault в РФ увеличилась до 28,8%.

В Турции продажи Renault рухнули на 44,8%, в Аргентине - на 50,2%. Вместе с тем в Бразилии продажи подскочили на 20,2% по сравнению с ростом общего рынка на 10,5%.

В 2019 году Renault прогнозирует снижение мирового спроса на автомобили. При этом европейский рынок, как ожидается, останется стабильным, российский сократится на 2-3%, бразильский - вырастет примерно на 8%.

Акции Renault дешевеют на 1% в ходе торгов в Париже во вторник. С начала года капитализация компании снизилась почти на 5%, до 15,23 млрд евро.