Renault сократила продажи в первом полугодии, но сохранила долю рынка

Продажи группы Renault в первой половине 2019 года уменьшились на 6,7% в годовом выражении, до 1,94 млн автомобилей, говорится в пресс-релизе компании.
Между тем мировой авторынок за этот период просел на 7,1%, так что Renault удалось сохранить свою долю рынка на уровне 4,4%.
Продажи автомобилей бренда Renault (легковые и легкогрузовые автомобили) по итогам полугодия снизились на 11,5%, до 1,23 млн единиц, Dacia - выросли на 4,5%, до 395,1 тыс. машин, Lada - повысились на 8,7%, до 199,16 тыс. Продажи спортивного бренда Alpine взлетели в 4,5 раза, до 2,85 тыс. машин.
Реализация автомобилей марки Renault Samsung Motors упала на 13,3%, до 33,5 тыс. автомобилей. Jinbei и Huasong продали в общей сложности 78,4 тыс. автомобилей в минувшем полугодии, что на 8,1% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Реализация электромобилей Renault подскочила на 42,9% в январе-июне, до более 30,6 тыс. машин.
Реализация автомобилей группы в Европе в прошлом полугодии не изменилась, тогда как европейский рынок в целом сократился на 2,5%. Бренд Dacia зафиксировал новый рекорд в регионе - 311 тыс. проданных автомобилей.
Продажи на российском рынке, являющемся для Renault вторым по этому показателю после французского, уменьшились на 0,9%, до 238,6 тыс. Однако российский авторынок снизился еще сильнее, и доля Renault в РФ увеличилась до 28,8%.
В Турции продажи Renault рухнули на 44,8%, в Аргентине - на 50,2%. Вместе с тем в Бразилии продажи подскочили на 20,2% по сравнению с ростом общего рынка на 10,5%.
В 2019 году Renault прогнозирует снижение мирового спроса на автомобили. При этом европейский рынок, как ожидается, останется стабильным, российский сократится на 2-3%, бразильский - вырастет примерно на 8%.
Акции Renault дешевеют на 1% в ходе торгов в Париже во вторник. С начала года капитализация компании снизилась почти на 5%, до 15,23 млрд евро.
Комплекс Давид Гареджи на границе с Грузией по всем правовым документам относится к Азербайджану – спецпредставитель президента
Спецпредставитель президента Азербайджана призвал власти Грузии наказать виновных в нападении на азербайджанских пограничников
Урегулирование конфликта в Карабахе даст шанс армянскому народу воспользоваться региональными проектами – глава МИД Азербайджана
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу серебра на 20,4%
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу золота на 8,9%
Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 19,4%
ФСРВП направит около 540 тыс. на проектировку жилья для вынужденных переселенцев
Агентство ООН за прошедшие восемь лет зафиксировало снижение смертности от ВИЧ на треть
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана