Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков

Президент РФ Владимир Путин в октябре может посетить Венгрию с визитом, подготовка ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, может. Подготовка к такому визиту ведется", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения венгерских СМИ о том, что Путин может посетить Будапешт 30 октября.