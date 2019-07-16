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16.07.2019 13:20

Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков

Президент РФ Владимир Путин в октябре может посетить Венгрию с визитом, подготовка ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, может. Подготовка к такому визиту ведется", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения венгерских СМИ о том, что Путин может посетить Будапешт 30 октября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]