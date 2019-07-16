ЕС не сможет претворить в жизнь ограничительные меры против Анкары, считает глава МИД Турции

Власти ЕС не смогут реализовать решение об ограничительных мерах против Турции, и сами знают об этом, передает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"В ЕС знают о невозможности реализации принятых им решений. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решения ЕС по Турции", - передает агентство.

При этом министр пообещал в случае дальнейших подобных решений со стороны Брюсселя активизировать буровые работы в районе Кипра.

"В настоящее время в Восточном Средиземноморье находятся три наших судна, но мы отправим туда и четвертое", - отметил он.

Совет ЕС в понедельник из-за поиска углеводородов, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", - говорилось в постановлении, распространенном в Брюсселе.