ЕС не сможет претворить в жизнь ограничительные меры против Анкары, считает глава МИД Турции

Власти ЕС не смогут реализовать решение об ограничительных мерах против Турции, и сами знают об этом, передает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"В ЕС знают о невозможности реализации принятых им решений. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решения ЕС по Турции", - передает агентство.
При этом министр пообещал в случае дальнейших подобных решений со стороны Брюсселя активизировать буровые работы в районе Кипра.
"В настоящее время в Восточном Средиземноморье находятся три наших судна, но мы отправим туда и четвертое", - отметил он.
Совет ЕС в понедельник из-за поиска углеводородов, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.
"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", - говорилось в постановлении, распространенном в Брюсселе.
МИД Азербайджана исключил вице-президента НОК Польши из «черного списка»
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
В Калининградской области РФ выявили южноамериканскую моль в партии томатов из Азербайджана
СК Qala Sigorta в I полугодии увеличила премии на 70,5%, выплаты – в 2,1 раза
Азеригаз отбирает подрядчика для газификации нежилого участка Qlobal Aqro в Кюрдамире
Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов
Сотрудник SOCAR скончался в результате несчастного случая на морской платформе месторождения Гюнешли на Каспии
AGD Diamonds нашла алмаз лимонного оттенка на 47,6 карата на месторождении им. Гриба
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября
Путин собирается в октябре в Венгрию - Песков
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана