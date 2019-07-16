СК Qala Sigorta в I полугодии увеличила премии на 70,5%, выплаты – в 2,1 раза

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Sigorta" за первое полугодие 2019 год составили 12 млн 750,054 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«По оперативным данным, за первое полугодие премии составили 12 млн 750,054 тыс. манатов, что на 70,54% или 5 млн 261,689 тыс. манатов больше показателя аналогично го периода 2018 года», - отметили в компании.

Выплаты СК за отчетный период составили 1 млн 452,237 тыс. манатов, что в 2,1 раза больше показателя 6 месяцев 2018 года.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов