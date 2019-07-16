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Финансы 16.07.2019 13:40

СК Qala Sigorta в I полугодии увеличила премии на 70,5%, выплаты – в 2,1 раза

Премии азербайджанской страховой компании "Qala Sigorta" за первое полугодие 2019 год составили 12 млн 750,054 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«По оперативным данным, за первое полугодие премии составили 12 млн 750,054 тыс. манатов, что на 70,54% или 5 млн 261,689 тыс. манатов больше показателя аналогично го периода 2018 года», - отметили в компании.

Выплаты СК за отчетный период составили 1 млн 452,237 тыс. манатов, что в 2,1 раза больше показателя 6 месяцев 2018 года.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СК, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]