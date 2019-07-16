Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов

Отели Турции после сильного повышения цен на лето 2019 года недосчитались части клиентов, сейчас они снижают цены на июль-и август, чтобы привлечь российских туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в ассоциации, скидки в первую очередь предлагают отели, столкнувшиеся с недозагрузкой из-за повышения цен. "Загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной, даже на пике сезона она составит 70-90%. Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute", - рассказали в АТОР.

В ассоциации добавили, что у отельеров, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирований "в последний момент" у них есть шанс заполнить пустые комнаты. В отличие от европейцев, россияне готовы ехать только при снижении цены.

"Из-за снижения спроса на июль-август спецпредложения выставлены практически по всем курортам Турции. В зависимости от загрузки, гостиницы дают скидки в 10-15%, но на определенные даты", - сообщили в АТОР со ссылкой на участников рынка.

Как отмечают туроператоры, Турция - безусловный лидер сезона-2019, порядка 44% продаж приходится на это направление. "Но динамика спроса на июль-август сдержанная из-за традиционно высоких цен в этот период. "Золотыми" месяцами для Турции были май и июнь из-за более доступной стоимости туров", - отметили в ассоциации.

По данным участников рынка, сейчас у российских туристов востребованы туры по цене от 400 до 455 евро на человека в Анталью на 9 дней/10 ночей. Но если в мае и июне были востребованы отели 5*, то на вторую половину сезона спрос сместился в пользу качественных 4*.

В то же время, по мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. На данный момент продажи туров на бархатный период соответствуют прошлогодним или идут с опережением до 10-15%.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло 1,674 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.