Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 16.07.2019 13:48

Отели Турции снижают цены на июль и август, чтобы привлечь российских туристов

Отели Турции после сильного повышения цен на лето 2019 года недосчитались части клиентов, сейчас они снижают цены на июль-и август, чтобы привлечь российских туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в ассоциации, скидки в первую очередь предлагают отели, столкнувшиеся с недозагрузкой из-за повышения цен. "Загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной, даже на пике сезона она составит 70-90%. Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute", - рассказали в АТОР.

В ассоциации добавили, что у отельеров, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирований "в последний момент" у них есть шанс заполнить пустые комнаты. В отличие от европейцев, россияне готовы ехать только при снижении цены.

"Из-за снижения спроса на июль-август спецпредложения выставлены практически по всем курортам Турции. В зависимости от загрузки, гостиницы дают скидки в 10-15%, но на определенные даты", - сообщили в АТОР со ссылкой на участников рынка.

Как отмечают туроператоры, Турция - безусловный лидер сезона-2019, порядка 44% продаж приходится на это направление. "Но динамика спроса на июль-август сдержанная из-за традиционно высоких цен в этот период. "Золотыми" месяцами для Турции были май и июнь из-за более доступной стоимости туров", - отметили в ассоциации.

По данным участников рынка, сейчас у российских туристов востребованы туры по цене от 400 до 455 евро на человека в Анталью на 9 дней/10 ночей. Но если в мае и июне были востребованы отели 5*, то на вторую половину сезона спрос сместился в пользу качественных 4*.

В то же время, по мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. На данный момент продажи туров на бархатный период соответствуют прошлогодним или идут с опережением до 10-15%.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло 1,674 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Турция стремится к совместному с РФ производству систем ПВО - Эрдоган Восьмой российский самолет с элементами С-400 прибыл на авиабазу под Анкарой В Турции сообщают о начале поставок С-400 из РФ - Bloomberg Российские С-400 могут быть поставлены в Турцию во вторник - СМИ В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]