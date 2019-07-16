Зеленский хочет провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение на Украине Олимпийских игр.
"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - заявил Зеленский во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории государственного предприятия "Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа" во вторник.
По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.
"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.
В свою очередь Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.
Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.
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