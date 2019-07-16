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СНГ 16.07.2019 14:12

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Киргизии

На территории Киргизии во вторник в 15:36 по времени Алматы (13:36 ) произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 15 км. Эпицентр землетрясения находился в 201 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы. Координаты эпицентра: 42.10 градуса северной широты, 78.85 градуса восточной долготы.

Энергетический класс землетрясения - 9.8.

"Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]