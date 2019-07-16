Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Киргизии

На территории Киргизии во вторник в 15:36 по времени Алматы (13:36 ) произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 15 км. Эпицентр землетрясения находился в 201 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы. Координаты эпицентра: 42.10 градуса северной широты, 78.85 градуса восточной долготы.

Энергетический класс землетрясения - 9.8.

"Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - отмечается в сообщении.