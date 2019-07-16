Президент Украины посетит Польшу 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Польшу 1 сентября, где планируется его встреча в том числе с президентом США Дональдом Трампом, однако до этого запланирован и визит Зеленского в США, заявляет заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды (президент Польши Анджей Дуда - ИФ). Официально украинская сторона подтвердила свое участие, и там собирается много лидеров, я думаю, что и президент Соединенных Штатов обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

При этом он отметил, что визит Зеленского в США планируется осуществить до визита в Польшу. "Визит в США планируется в ближайшее время", - сказал Пристайко.

На уточняющий вопрос о дате визита, он сказал, что "для этого нужно договориться с американской стороной". "У нас есть приглашение, как вы знаете, от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано преимущественно с графиками президентов", - пояснил заместитель главы Офиса президента Украины.

По его словам, основную роль в подготовке визита Зеленского в США выполняет посольство Украины в Вашингтоне. "На сегодняшний момент Валерий Чалый является послом Украины и занимается непосредственно этой работой. С момента его отзыва этим будет заниматься так называемый временный поверенный в делах Украины в США. Обычно это один из старших дипломатов посольства, который будет определен позже", - сказал Пристайко, уточнив, что в настоящее время уже ведется подбор нового руководителя украинской дипмиссии в США.