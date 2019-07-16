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16.07.2019 14:21

Президент Украины посетит Польшу 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Польшу 1 сентября, где планируется его встреча в том числе с президентом США Дональдом Трампом, однако до этого запланирован и визит Зеленского в США, заявляет заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды (президент Польши Анджей Дуда - ИФ). Официально украинская сторона подтвердила свое участие, и там собирается много лидеров, я думаю, что и президент Соединенных Штатов обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

При этом он отметил, что визит Зеленского в США планируется осуществить до визита в Польшу. "Визит в США планируется в ближайшее время", - сказал Пристайко.

На уточняющий вопрос о дате визита, он сказал, что "для этого нужно договориться с американской стороной". "У нас есть приглашение, как вы знаете, от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано преимущественно с графиками президентов", - пояснил заместитель главы Офиса президента Украины.

По его словам, основную роль в подготовке визита Зеленского в США выполняет посольство Украины в Вашингтоне. "На сегодняшний момент Валерий Чалый является послом Украины и занимается непосредственно этой работой. С момента его отзыва этим будет заниматься так называемый временный поверенный в делах Украины в США. Обычно это один из старших дипломатов посольства, который будет определен позже", - сказал Пристайко, уточнив, что в настоящее время уже ведется подбор нового руководителя украинской дипмиссии в США.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПОЛЬША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]