Участники коалиции в Молдавии подпишут новое соглашение о сотрудничестве - премьер

Партия социалистов и правый блок ACUM, создавшие парламентское большинство и правительство, готовят новое соглашение о сотрудничестве, заявила премьер Молдавии Майя Санду.

В настоящее время обсуждается подписание нового документа, который дополнит первоначальное соглашение блока ACUM и ПСРМ о деолигархизации, сказала Санду в интервью, которое вышло во вторник в эфир радио "Europa libera" ("Свободная Европа").

По ее словам, "в нем будет более конкретный и подробный план действий правительства, по сравнению с тем, что отражено в программе правления". "Таким образом, мы заручимся твердой поддержкой со стороны всех депутатов, проголосовавших за действующее правительство и его программу, поддержкой по конкретным направлениям. В этот документ мы планируем включить ряд положений, которые подтверждают приверженность всех сторон процессу евроинтеграции Молдавии", - сообщила премьер.

По словам премьера, в новом соглашении будет и положение о том, чтобы "запретить перебежчикам переходить из одной партии в другую, бегать по фракциям", чтобы исключить возможность создания новой коалиции одним из политических формирований, представленных в нынешнем правительстве.

"Мы решили, что если сложится такая ситуация, при которой действующее большинство окажется нефункциональным, то мы примем решение о проведении досрочных выборов. Но на такие игры, что были в прежнем парламенте, мы не пойдем", - заявила Санду.

Она выразила несогласие с утверждениями оппозиции о том, что назначенные на 20 октября выборы местные органы власти приведут к новым разногласиям в парламентском большинстве и приведут к его распаду.

Говоря о соперничестве с Партией социалистов (ПСРМ) на выборах в Кишиневе и других населенных пунктах, премьер сказала, что "обсуждается подписание "пакта о ненападении".

"Разумеется, мы будем конкурентами на предстоящих местных выборах. Но мы выступаем за цивилизованную кампанию, которая ведется по конкретным направлениям, по актуальным проблемам, а не по геополитическим критериям, с нападками на личности, и т.д.", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что речь идет о ведении корректной избирательной кампании, а не об отказе одной партии выдвигать где-то кандидатов в пользу другой.

Премьер полагает, что оба формирования выдвинут кандидата на пост мэра Кишинева, но выиграет кандидат от правого блока.

"В Кишиневе, я уверена, победит представитель блока ACUM, здесь - наш электорат, и мы будем бороться за право представлять кишиневцев в мэрии в следующие четыре года", - сказала Санду.

При этом Санду не назвала имя кандидата.

"Мы обсуждаем этот вопрос, и как только будет принято решение, мы о нем расскажем. Это случится в ближайшее время", - отметила премьер.

Правый блок ACUM и Партия социалистов, несмотря на принципиальные политические разногласия, 8 июня создали парламентское большинство. Им удалось сформировать новое правительство и сместить руководство Демпартии. Правые и социалисты приняли тогда в парламенте заявление "О захваченном государстве" и подписали Соглашение "О деолигархизации государства", которое включает план действий двух формирований на первое время.

Правительство Майи Санду приступило к работе 15 июня. Демпартия заявила о переходе в оппозицию, многие ее лидеры покинули страну. В минувшую субботу все руководство Демпарти ушло в отставку.