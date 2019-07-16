В Калининградской области РФ выявили южноамериканскую моль в партии томатов из Азербайджана

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области в складе временного хранения СВХ «Сириус» проведен карантинный фитосанитарный контроль партии томатов в количестве 18,15 тонны из Азербайджана.

«В результате досмотра в томатах свежих выявлен опасный карантинный объект – южноамериканская томатная моль. В целях недопущения распространения карантинного вредителя на территории Российской Федерации 18,15 тонны томатов направлены на обеззараживание», - отмечает управление.

Южноамериканская томатная моль поражает растения семейства паслёновых, при этом в наибольшей степени страдает культура томата. Вредитель распространен в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин. Личинка южноамериканской томатной моли проникает в листья, стебли и плоды, причиняя значительный экономический ущерб, при котором потенциальные потери урожая могут составлять 50 - 100%, если не вести борьбу с этим вредителем. Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению.

А.Азизов