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АПК 16.07.2019 14:25

В Калининградской области РФ выявили южноамериканскую моль в партии томатов из Азербайджана

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области в складе временного хранения СВХ «Сириус» проведен карантинный фитосанитарный контроль партии томатов в количестве 18,15 тонны из Азербайджана.

«В результате досмотра в томатах свежих выявлен опасный карантинный объект – южноамериканская томатная моль. В целях недопущения распространения карантинного вредителя на территории Российской Федерации 18,15 тонны томатов направлены на обеззараживание», - отмечает управление.

Южноамериканская томатная моль поражает растения семейства паслёновых, при этом в наибольшей степени страдает культура томата. Вредитель распространен в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин. Личинка южноамериканской томатной моли проникает в листья, стебли и плоды, причиняя значительный экономический ущерб, при котором потенциальные потери урожая могут составлять 50 - 100%, если не вести борьбу с этим вредителем. Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТОМАТЫ, МОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]