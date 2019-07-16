Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1277 TRY   0.2974

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.58 -0.63 Brent 66.48 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.07.2019 14:30

Духовный лидер Ирана пообещал не оставлять без ответа задержание танкера Grace1

Тегеран не будет сидеть сложа руки в связи с задержанием властями Гибралтара, британской заморской территории, танкера Grace 1, и даст ответ Лондону, заявил во вторник руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Нечестивая Британия совершила акт морского пиратства и украла наш корабль", - цитирует слова аятоллы иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Исламская Республика и правоверные люди в руководстве страны не оставят этот дурной поступок без ответа", - отметил он.

В начале июля Гибралтара задержал танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Власти Гибралтара утверждали, что самостоятельно приняли решение о задержании танкера, однако министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

В свою очередь глава МИД Великобритании Джереми Хант по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом говорил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1 после получения гарантии от Тегерана не отправлять его в первоначальный пункт назначения - в Сирию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАНКЕР


Похожие новости


Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие из-за больших затрат и по религиозным соображениям - Хаменеи Хаменеи назвал "горькой шуткой" созданный Европой механизм расчетов с Ираном INSTEX Верховный лидер Ирана обвинил Европу в неспособности защитить сделку по атому Хаменеи призвал усилить военный потенциал Ирана Иран справится с американскими санкциями - Хаменеи Иранский лидер обвиняет Саудовскую Аравию и ОАЭ в финансировании теракта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]