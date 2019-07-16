Духовный лидер Ирана пообещал не оставлять без ответа задержание танкера Grace1

Тегеран не будет сидеть сложа руки в связи с задержанием властями Гибралтара, британской заморской территории, танкера Grace 1, и даст ответ Лондону, заявил во вторник руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Нечестивая Британия совершила акт морского пиратства и украла наш корабль", - цитирует слова аятоллы иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Исламская Республика и правоверные люди в руководстве страны не оставят этот дурной поступок без ответа", - отметил он.

В начале июля Гибралтара задержал танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Власти Гибралтара утверждали, что самостоятельно приняли решение о задержании танкера, однако министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

В свою очередь глава МИД Великобритании Джереми Хант по итогам телефонных переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом говорил, что Лондон поможет освободить танкер Grace 1 после получения гарантии от Тегерана не отправлять его в первоначальный пункт назначения - в Сирию.