В украинском парламенте зарегистрирован законопроект об отмене закона о госязыке

В Верховную Раду внесен проект закона о признании утратившим силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".
Как сообщается на официальном сайте парламента, соответствующий проект закона внесен членами фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским, Александром Вилкулом и Евгением Мураевым.
Законопроект зарегистрирован 16 июля. В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.
Как сообщает пресс-служба партии в Фейсбуке, "языковой закон" нарушает нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств и в части запрета дискриминации.
"Кроме того, языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями. Председательствующий на заседании Андрей Парубий вынес его на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты не персонального голосования народных депутатов", - сказано в сообщении.
25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
16 июля закон вступил в силу (за исключением отдельных положений).
21 июня в Конституционный суд (КС) Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Основному закону (конституционности) закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Авторами представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
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