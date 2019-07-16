Россия не предполагает обсуждать с США трехстороннее соглашение о ядерном оружии без Китая - Косачев

Россия без участия Пекина не планирует обсуждать на переговорах с американцами в Женеве трехстороннее соглашение о ядерном оружии, к которому США предлагают привлечь Китай, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями в сфере ядерных вооружений средней и большой дальности. И пока нет признаков того, что он хочет в таковых участвовать. Ехать в Женеву для обсуждения трехсторонних соглашений в двустороннем формате, как минимум, наивно. Россия, в отличие от США, этого и не предполагает", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник, отметив, что это его мнение.

Так сенатор прокомментировал предстоящие в среду в Женеве российско-американское переговоры по стратегической стабильности.

Как сообщают СМИ, там может пойти речь о новом договоре по сокращению ядерного оружия, но уже не двустороннем, а с привлечением Китая.

"США с пафосом анонсируют обсуждение нового соглашения об ограничении ядерного оружия, причем потенциальным участником такового называют и Китай. Это соответствует раннее провозглашенной идее президента Трампа о том, что ядерную сделку логичнее совершать именно в формате "тройки". Однако, при всей привлекательности этой концепции, она сама по себе содержит немало подвохов, которые потенциально могут свести на нет не только саму идею, но даже то, что есть на сегодня", - считает Косачев.

По его мнению, "прогнозируемый отказ Китая от участия в предлагаемых Вашингтоном форматах может послужить прекрасным поводом для выхода США из оставшихся соглашений в сфере ядерных вооружений, прежде всего из договора по стратегическим наступательным вооружениям" (СНВ-3).

"Мол, не мы виноваты, и даже не русские, а третья сторона. Уговорите, дескать, Китай, и тогда будем обсуждать соглашения, а пока поступим как с договором по РСМД - просто выйдем в одностороннем порядке и скажем, что нас вынудили", - сказал сенатор.

Кроме того, глава международного комитета Совфеда недоумевает, почему США предлагают привлечь к договору только Китай, тогда как существуют и другие ядерные державы.

"Есть Великобритания и Франция с их ядерным оружием, другие ядерные и пороговые державы. Европейский ракетный потенциал как минимум сравним с китайским, и если он не угрожает Вашингтону, то это отнюдь не значит, что данные ракетно-ядерные силы стран НАТО не представляют угрозы для России. Поэтому логично включать в переговоры и эти страны", - сказал сенатор.

Однако, полагает Косачев, предстоящая в Женеве встреча дипломатов и военных из России и США - весьма обнадеживающая весть на фоне выхода США из договора по РСМД и "последовавших за этим окриков и ультиматумов из Брюсселя".

"Как бы то ни было, переход от "дипломатии санкций" к "дипломатии переговоров" - уже огромный прогресс. Поэтому приветствуем начало женевских переговоров и с удовольствием поддержали бы его и средствами парламентской дипломатии, если это будет интересно Конгрессу США, "заигравшемуся" в санкции. Мы точно готовы к диалогу", - подчеркнул сенатор.