Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии на 4,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал 1 млрд 212 млн 815,38 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В I-ом полугодии 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 212 млн 815,38 тыс. кВт/час на сумму $51 млн 935,32 тыс.", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июне 2018 года Азербайджан экспортировал 1 млрд 156 млн 305,9 тыс. кВт/час на сумму $54 млн 606,24 тыс. Таким образом, за I-ое полугодие 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 4,8%, в стоимостном – сократился на 4,9%.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Н.Аббасова