Нейтралитет Молдавии останется неизменным - глава МИД

Молдавия сохранит свой нейтралитет и этот принцип останется неизменным, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в интервью радио "Свобода".
Главу МИД попросили прокомментировать предложение президента РМ Игоря Додона о необходимости международного признания нейтралитета Молдавии.
"Ни одно правительство не пересматривало данное положение, и нынешнее также не собирается переосмыслять данный конституционный принцип. Действительно, международное признание этого положения обсуждалось ранее, но реальность такова: Молдавия - нейтральное государство, согласно Конституции. И принцип нейтралитета никогда не изменится", - подчеркнул Попеску.
Как сообщила пресс-служба МИДЕИ, накануне, министр встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с заместителем генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер. Попеску выразил заинтересованность Молдавии в "продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) РМ-НАТО".
"Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
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