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СНГ 16.07.2019 15:57

Нейтралитет Молдавии останется неизменным - глава МИД

Молдавия сохранит свой нейтралитет и этот принцип останется неизменным, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в интервью радио "Свобода".

Главу МИД попросили прокомментировать предложение президента РМ Игоря Додона о необходимости международного признания нейтралитета Молдавии.

"Ни одно правительство не пересматривало данное положение, и нынешнее также не собирается переосмыслять данный конституционный принцип. Действительно, международное признание этого положения обсуждалось ранее, но реальность такова: Молдавия - нейтральное государство, согласно Конституции. И принцип нейтралитета никогда не изменится", - подчеркнул Попеску.

Как сообщила пресс-служба МИДЕИ, накануне, министр встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с заместителем генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер. Попеску выразил заинтересованность Молдавии в "продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) РМ-НАТО".

"Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МИД, НЕЙТРАЛИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]