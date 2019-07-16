Нейтралитет Молдавии останется неизменным - глава МИД

Молдавия сохранит свой нейтралитет и этот принцип останется неизменным, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в интервью радио "Свобода".

Главу МИД попросили прокомментировать предложение президента РМ Игоря Додона о необходимости международного признания нейтралитета Молдавии.

"Ни одно правительство не пересматривало данное положение, и нынешнее также не собирается переосмыслять данный конституционный принцип. Действительно, международное признание этого положения обсуждалось ранее, но реальность такова: Молдавия - нейтральное государство, согласно Конституции. И принцип нейтралитета никогда не изменится", - подчеркнул Попеску.

Как сообщила пресс-служба МИДЕИ, накануне, министр встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с заместителем генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер. Попеску выразил заинтересованность Молдавии в "продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) РМ-НАТО".

"Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.