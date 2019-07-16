Petrobras начинает процедуру продажи downstream и логистических активов в Бразилии

Petrobras объявляет о начале этапа, связанного с первой фазой продажи активов в секторе downstream и связанных с ними логистических активов в Бразилии.

Среди предлагаемых к продаже НПЗ Abreu e Lima (RNEST), Landulpho Alves (RLAM), Presidente Getulio Vargas (REPAR) и Alberto Pasqualini (REFAP).

Потенциальные покупатели получат меморандум с детализированной информацией, включая рекомендации по подготовке и представлению предложений.

Как сообщалось, в начале мая бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) через свою дочернюю структуру Petrobras America Inc. завершила сделку по продаже Chevron 100% акций нефтеперерабатывающего завода Pasadena Refining System Inc. (PRSI) в Пасадене (США, Техас). Стоимость сделки составила $467 млн.

Продажа завода являлась частью бизнес-плана Petrobras на 2019-2023 годы, который предусматривает оптимизацию портфеля активов компании. Petrobras ранее объявила о планах продажи активов на сумму порядка $15 млрд для погашения долга, который являлся крупнейшим в глобальной нефтяной отрасли и образовался в связи с неудачными инвестициями в нефтепереработку.