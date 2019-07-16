Азербайджан в I полугодии экспортировал нефтепродуктов на $261 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 520,997 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В I-ом полугодии 2019 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 520,997 тыс. тонн на сумму $261,182 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, в I-ом полугодии 2018 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 548,024 тыс. тонн на $282,794 млн. Таким образом, за январь-июнь 2019 года экспорт сократился на 4,9% в количественном выражении и на 7,6% - в стоимостном.

В 2018 году декларированный экспорт нефтепродуктов составил 1 млн 15,118 тыс. тонн на сумму $520,6 млн.

Н.Аббасова