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ТЭК 16.07.2019 15:08

Азербайджан в I полугодии экспортировал нефтепродуктов на $261 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 520,997 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В I-ом полугодии 2019 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 520,997 тыс. тонн на сумму $261,182 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, в I-ом полугодии 2018 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 548,024 тыс. тонн на $282,794 млн. Таким образом, за январь-июнь 2019 года экспорт сократился на 4,9% в количественном выражении и на 7,6% - в стоимостном.

В 2018 году декларированный экспорт нефтепродуктов составил 1 млн 15,118 тыс. тонн на сумму $520,6 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]