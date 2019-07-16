Хаменеи упрекнул европейцев в надменности, заявив о продолжении сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке

Европа не выполнила обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поэтому Иран продолжит отказываться от собственных обязательств, заявил во вторник руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Вы (европейцы - ИФ) надменные! Вы не выполнили 11 обязательств. В ответ - мы только начали сокращать объем своих обязательств, и этот процесс, несомненно, продолжится", - приводит слова аятоллы иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Когда речь заходит о трудностях между нами и европейцами, то источник затянувшихся проблем - это их (Европы - ИФ) высокомерие", - добавил он.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Иран после этого решения США неоднократно критиковал европейских участников соглашения за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.